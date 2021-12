Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, a, per il match tra la squadra di Sinisa Mihajlovic e la. È stata la stessa società rossoblù a comunicare un importante traguardo raggiunto nella vendita dei biglietti per la sfida casalinga di sabato, in programma al Dall'Ara alle 18:00: ​"A quattro giorni da #BFCJuventus - si legge sul sito ufficiale - in programma sabato 18 alle 18 sul campo del Dall’Ara, tra abbonamenti e biglietti siamo già a quota 20000 presenze, esaurite le due curve, resta disponibilità di biglietti per distinti e tribuna. L’ingresso allo stadio sarà vincolato all’esibizione di green pass rafforzato".