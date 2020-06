Il Ministero dell’economia ha dato il via libera definitivo al prestito da 6,3 miliardi richiesto da Fca Italy ad Intesa Sanpaolo, nell’ambito di Garanzia Italia. Questa mattina è arrivata l’approvazione della Corte dei Conti, poi la concessione della garanzia da parte del Mef.



La concessione della garanzia all'azienda capitanata da John Elkann rientra nell'ambito della procedura prevista dal Dl Liquidità, in relazione ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni (oltre 5mila dipendenti o con un valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi).



Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha spiegato all’Ansa: "Si tratta di un'operazione di sistema con la quale si punta a preservare e rafforzare la filiera automotive italiana e a rilanciare gli investimenti, l'innovazione e l'occupazione in un settore strategico per il futuro economico e industriale del Paese. Il Governo verificherà l'attuazione degli impegni assunti da Fca Italy in questa direzione”.



Il credito verrà gestito con conti correnti dedicati da Intesa Sanpaolo per aiutare il gruppo Fiat-Chrysler a pagare circa 10 mila fornitori italiani e a sostenere gli investimenti programmati in diversi stabilimenti.