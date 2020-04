1









Arriva il CR7 Day, un giorno di programmazione Sky interamente dedicato a Cristiano Ronaldo. Domani, domenica 19 aprile, ​su Sky Sport 1, verranno mandati in onda i gol e le giocate più importanti del campione portoghese della Juventus, già a partire dalle 6:00 di mattina. Ci sarà tempo per vedere tutte le reti messe a segno in Champions League con le maglie di Real Madrid e Juventus oltre agli speciali dedicati al fenomeno della Juventus che sarà raccontato da Federico Buffa e Giorgio Porrà. Un'occasione da non perdere: un giorno di programmazione tutto dedicato a CR7.