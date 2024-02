Arrigo, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha condiviso il suo parere sullo scudetto. Esprime cautela nei confronti dell'Inter, sottolineando che non devono considerare il traguardo raggiunto nonostante il loro attuale vantaggio. Sacchi osserva che il Milan, pur avendo dimostrato solidità in Europa League contro il Rennes, potrebbe aspirare a superare la Juventus. Ha notato miglioramenti nella difesa milanista e una maggiore compattezza della squadra. Sacchi suggerisce che una vittoria contro il Monza potrebbe dare al Milan l'opportunità di superare la Juventus in classifica, sottolineando così l'apertura della corsa allo scudetto."Scudetto? Io continuo a pensare che i nerazzurri non si debbano sentire già arrivati al traguardo. Non credo che ci sia questo rischio, visto come hanno giocato con la Salernitana. Il Milan può cercare un sorpasso alla Juve? I rossoneri li ho visti in Europa League contro il Rennes e hanno fatto una grande partita. Stanno bene, la difesa è più solida, la squadra è più compatta. Vincendo contro il Monza, hanno la possibilità di superare la Juve".