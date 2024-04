Alla vigilia del match tra, gara valida per la trentaquattresima giornata della, Arrigoha rilasciato delle dichiarazioni a Gazzetta dello Sport su, allenatore delcercato dai bianconeri e dai rossoneri. Di seguito le sue parole.SACCHI - "E' molto bravo, un ragazzo intelligente che sta migliorando di anno in anno e soprattutto, ha una dote non comune: guarda lontano. Basta guardare il Bologna. E' una squadra alla quale lui ha saputo dare un gioco. E lo ha fatto con un gruppo di emeriti sconosciuti. Thiago Motta ha delle idee, che sono la cosa più importante nel bagaglio di un allenatore. Lo definirei con tre aggettivi: ​moderno, europeo, visionario"