Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport,ha detto la sua sul nuovo corso dellacon Thiago Motta in panchina: "Il lavoro dimi incuriosisce molto", le sue parole. "Bene le prime due partite, poi in questo periodo degli sbalzi ci stanno, soprattutto se trovi un'avversaria che gioca una partita "giusta" come la Roma. All'inizio si punta su chi pensi ti possa dare il 100%. Ma con il tempo, e gli serviranno anche i nuovi per farlo, costruirà una Juve che possa cercare di imporsi con un calcio offensivo: qualcuno che ci prova in Italia c'è".