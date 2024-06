Le parole di Arrigo, intervenuto alla Milano Football Week, suNUOVI ALLENATORI - “Sta accadendo una cosa che non è mai successa, c’è un gruppetto di strateghi. Prima eravamo tutti tattici, questo è un passo avanti”.DIFFERENZA - “Il tattico è chi spera di sfruttare lo spazio avversario. Servono giocatori di qualità e devi giocare con più calciatori difensivi che d’attacco: per me devi attaccare e difendere in undici. Se non c’è coraggio, vuol dire che non c’è conoscenza. L’allenatore deve sapere cosa vuole fare e prendere giocatori adatti, se vuoi fare un film comico e non prendi dei comici sbagli. Il Milan l’anno scorso ha comprato 14-15 giocatori, ma Pioli lo voleva? Se si, è colpevole anche lui. Altrimenti no”.THIAGO MOTTA - “Thiago Motta fa parte degli strateghi, cercherà di avere giocatori adatti al suo gioco. Lo stratega è chi ha un’idea e sa come arrivarci: io volevo giocare un calcio di movimento, di aggressività, fatto senza paura. Ma è facile in questo Paese non avere paura? È difficile”.