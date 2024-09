Le parole di Arrigodalle colonne della Gazzetta dello Sport:"Per la Juve trasferta non semplice. L’Empoli ha raccolto due pareggi ed è andato a vincere all’Olimpico contro la Roma. Queste formazioni, che non hanno un altissimo livello tecnico, cominciano già a pensare alla salvezza, lottano per guadagnarsi i punti. La Juve, certo, è superiore. I bianconeri sono partiti bene, hanno avuto una leggera flessione contro la Roma sul piano del gioco, però credo che abbiano imboccato la strada giusta. Thiago Motta ha le idee chiare, adesso dovrà far ruotare i giocatori della rosa per affrontare poi anche il Psv Eindhoven in Champions".