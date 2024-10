Le parole di Arrigoalla Gazzetta dello Sport:"Oltre ai soliti Inter, Juve e Milan ora c’è il Napoli, dunque. E se posso aggiungere un’altra squadra che mi ha stupito dico il Torino: forse non ha ancora l’esperienza necessaria per stare ai vertici, però gioca a calcio, ha coraggio, ha idee. In sostanza, la Serie A di quest’anno può essere molto avvincente perché equilibrata, probabilmente la differenza la faranno gli impegni nelle coppe europee".