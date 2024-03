Arrigo Sacchi, le parole su Allegri e la Juventus

OR torna LIVE con il classico appuntamento del lunedì, alle 13.30. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ci sarà Giovanni Albanese di Sportitalia.

L'ex allenatore del Milan e dell'Italia, Arrigoha parlato alla Gazzetta dello Sport delle difficoltà della Juventus:Va detto che il Genoa di Gilardino è una squadra scorbutica da affrontare: ha un elevato spirito di gruppo unito a fortissime motivazioni, conta su notevoli qualità fisiche e non si fa mai mettere sotto. "MANCA IL GIOCO - "I bianconeri hanno mostrato i limiti che, da un po’ di tempo, ne stanno frenando il cammino. Se hanno conquistato soltanto 7 punti nelle ultime 8 partite, un motivo ci sarà. O forse più di uno. La Juve, a vederla da fuori e senza conoscere le dinamiche interne, mi sembra un film senza tramaFare calcio, quando non c’è gioco è piuttosto difficile: ci si deve affidare alle qualità individuali dei giocatori e, di conseguenza, spesso alle solite ripartenze.""Credo che la sconfitta patita a San Siro contro l’Inter abbia influito parecchio sul percorso della Juve: i bianconeri si sono resi conto di non essere al livello dei nerazzurri e dunque di non poter competere per lo scudetto, quindi si sono psicologicamente afflosciati.. Allegri è un allenatore esperto e pragmatico: adesso tocca a lui trovare una soluzione e cercare di rincorrere ancora il secondo posto in classifica"