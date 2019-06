Michel Platini è stato arrestato in Francia, nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione del Mondiale del 2022 al Qatar. La notizia che scuote il calcio internazionale arriva da diversi tabloid inglesi, che citano la francese Mediapart come fonte.



PLATINI ARRESTATO - L'ex presidente della Uefa (e stella della Juventus) sarebbe stato fermato nella mattina del 18 giugno. Nel mirino ci sarebbe la scelta di assegnare la prossima Coppa del Mondo al Qatar: decisione presa dall'allora numero uno della Fifa Sepp Blatter nel dicembre del 2010 e che sollevò un vero e proprio polverone. Un polverone in cui rimase coinvolto lo stesso Platini, che si era già visto accusato di aver ricevuto pagamenti illeciti per 2 milioni di franchi svizzeri da parte di Blatter (come compenso per consulenze svolte dal 1999 al 2002) e squalificato da tutte le attività calcistiche per 8 anni (poi ridotti a 4). Adesso Le Roi sarebbe di nuovo nei guai.