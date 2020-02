Vittorio Cecchi Gori è in prigione a Rebibbia. Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato all'ex presidente della Fiorentina un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.



Numero uno della Viola dal 1993 al 2002 ha acquistato campioni del calibro di Batistuta e Rui Costa, vinto due Coppe Italia e una Supercoppa.