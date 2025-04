Arne Slot torna a parlare di Federico Chiesa: cosa ha detto

Alla vigilia del derby tra Liverpool ed Everton, l’allenatore dei Reds, Arne Slot, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi anche su Federico Chiesa. L’ex giocatore della Juventus è tornato sotto i riflettori nella recente finale di Carabao Cup, in cui il Liverpool è stato sconfitto dal Newcastle. Nonostante il risultato negativo, Chiesa ha lasciato il segno sulla partita, dimostrando di poter essere una risorsa importante per la squadra inglese. Slot ha elogiato il contributo dell’esterno offensivo italiano, sottolineando la sua capacità di incidere nei momenti cruciali.

A tal proposito, il tecnico olandese ha dichiarato: "È stato bello vedere che ha avuto un impatto sulla partita. Sappiamo che possiamo contare su di lui nel momento in cui ne avremo bisogno". Le parole di Slot evidenziano la fiducia riposta nel giocatore, che potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il Liverpool nelle prossime sfide.