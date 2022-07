Come per tanti altri profili (anche non direttamente legati al mondo bianconero), la svolta potrebbe arrivare in settimana. Come racconta Tuttosport grazie a voci provenienti dall'Austria, infatti, nei prossimi giorni Markochiederà aldi essere ceduto per poter cogliere l'opportunità offertagli dalladi giocarsi lo scudetto e la Champions League, andando a occupare il ruolo di vice di Dusancome auspicato da Massimiliano, un suo grande estimatore. La volontà del 33enne, quindi, sarà presto ben chiara al club rossoblù, che finora lo ha etichettato come "incedibile" tanto per bocca del ds Giovanniquanto, giusto pochi giorni fa, tramite l'ad ClaudioPer convincere il Bologna, da parte sua, la Juve potrebbe avere un'importante chiave: risponde al nome di Andrea, il giovane terzino atteso a breve alla Continassa per le visite mediche, che i rossoblù hanno già chiesto in prestito per la prossima stagione. Arnautovic, insomma, resta una pista caldissima per la Vecchia Signora, a differenza di Alvaroche a questo punto potrebbe non trovare più spazio (visto anche il forte pressing su Nicolò): anche per lo spagnolo, comunque, non è detta l'ultima parola, perché se Moisepartisse e l'Atletico Madrid abbassasse le pretese potrebbe anche tornare di moda.