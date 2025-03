Arnautovic, paura in Nazionale per un attacco di panico: cosa è successo

Getty Images

Cosa è successo ad Arnautovic in Nazionale

Attimi di paura pernel match di ieri sera di Nations League tra la sua la Serbia di Dusan Vlahovic , in cui ha anche servito l'assist a Michael Gregoritsch per il momentaneo 1-0 (in seguito è arrivato il pareggio con la firma di Lazar Samardzic dell'Atalanta).Dopo la partita lo stesso attaccante dell'ha infatti raccontato di essere stato vittima di unin campo nei primi minuti di gioco, dopo una brutta botta al ginocchio sinistro patita in seguito a una caduta nell'area di rigore avversaria: "Ho avuto tutti i sintomi di un attacco di panico. Prima il ginocchio, poi ho sentito una pressione enorme nella parte superiore dell'addome. Mi sono sentito male, avevo le vertigini e ho avuto paura. Non so il motivo, forse per il dolore al ginocchio. Non so come, ma poi tutto è andato bene. Il dottore mi ha dato un medicinale e sono andato avanti a giocare", le parole del giocatore.

Il CT dell'Austria, da parte sua, non ha mancato di esaltarlo: "Sono rimasto molto colpito in positivo da Arnautovic, soprattutto quando ha fatto una corsa di 70 metri in un ripiegamento difensivo. Non è una cosa che si vede tutti i giorni da uno come lui, è stata una grande giocata".