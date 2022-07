Piano piano, fino all'obiettivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lapuò calare il colponei prossimi giorni. Nessuno vuole sprecare tempo, non lo vuole ancor meno il centravanti, che è il "candidato forte a sostituire il partente Moise Kean" come vice del numero nove.Per TS, il 33enne, 15 gol nell'ultima stagione tra campionato e Coppa Italia, ha bene in mente l'obiettivo: non vuole assolutamente perdere il treno della Juventus e in questi giorni chiederà al Bologna di agevolare la sua cessione. Ecco, da lì potrebbe partire tutta un'altra storia, e cioè una trattativa: quanto chiederanno i rossoblù per l'attaccante? Si parte da una base di 15 milioni di euro, considerati ancora troppi per i bianconeri.