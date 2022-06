La Juve sta cercando un vice, un vice Vlahovic. La faccenda è in qualche modo legata al destino di Morata, ma forse solo apparentemente. Magari serve proprio un profilo diverso, o comunque un volto nuovo. E poi Morata Allegri non lo preferisce da primissima punta, tant’è vero che con l’arrivo di Dusan è stato spostato un po’ più in là, non dico in fascia nel tridente ma insomma quasi (perché l’interpretazione del ruolo era più da seconda punta ‘asimmetrica’ che da esterno puro).

Quindi si fanno i nomi di Arnautovic e Simeone. Che non è ovviamente dire la stessa cosa. Sono giocatori con caratteristiche molto diverse e contesti tattici di provenienza molto ben delineati. Come dovrà essere il vice Vlahovic? Un giocatore ‘simile’ o un giocatore ‘differente’? Un semplice ricambio o un’alternativa in grado di cambiare lo spartito della Juve a partita in corso?

Nella gallery tenterò di impostare un confronto fra i due centravanti entrati nel mirino del club bianconero, indicando quale potrebbe essere la soluzione più ‘utile’.