Le parole di Marko Arnautovic al Corriere dello Sport:



"Il calcio uno sport mentale? Molto. Tutto dipende dalla testa, non è solo fisico. Adesso c’è la Juventus. Qualcuno pensa: è fortissima, non ce la facciamo. No, devi pensare che anche quelli sono esseri umani, e che si gioca undici contro undici. Devi pensare che puoi prendere punti. Ma con il giusto equilibrio. Una volta, sette o otto anni fa, in Nazionale, giocammo contro una squadra, non ricordo nemmeno quale, e dissi in conferenza stampa: “Vinciamo. Sono sicuro. Siamo più forti”. Perdemmo. Da quel momento non l’ho mai più detto".