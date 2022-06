Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori ha parlato anche di Marko Arnautovic, obiettivo di mercato della Juve per l'attacco. Ecco le sue dichiarazioni sul 33enne austriaco: "Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori, ma anche di Mihajlović. Non è sul mercato ma non si può mai sapere".