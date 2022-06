"Arnautovic, il Bologna lo “blinda” con la formula del «mai dire mai...". Titola così Tuttosport, che spiega come il club emiliano abbia colto l'occasione della presentazione di Giovanni Sartori quale nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna per blindare il suo attaccante dagli assalti della Juve. Prima Claudio Fenucci: "Oggi è inaccettabile pensare a una cessione di Marko Arnautovic". Poi lo stesso Sartori: "Il mercato dipenderà dalle cessioni. Arnautovic è un giocatore importane per il Bologna, sicuramente non è sul mercato. Poi, nella vita non si può mai dire mai, ma si riparte da lui". Insomma, mai dire mai.