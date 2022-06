Le parole di Walter Sabatini a Tuttosport:



ARNAUTOVIC - "Arnautovic è un giocatore pazzesco. Calma, in realtà poteva essere una sorpresa, perché arrivava da due anni in Cina. Non era così scontato il suo rendimento, invece ha dimostrato di essere un campione, anche dal punto di vista del carisma e della personalità. Vice Vlahovic? Può giocare con tutti, anche con Vlahovic, insieme: per la Juventus sarebbe una mossa importantissima. Poi sfatiamo la leggenda che lo perseguita. Che è uno scapestrato, retaggio di certi comportamenti giovanili. Questo è quanto di più sbagliato e lontano dalla realtà ci possa essere: è un ragazzo molto serio, molto motivato, attaccato ai compagni e all’allenatore. A Bologna mi aveva fatto una promessa: aveva detto che avrebbe fatto la differenza e l’ha fatto. Spesso ha giocato claudicante, ha dato tutto ed è stato da esempio. Aveva, ha un grande rapporto con Sinisa Mihajlovic. Sì, è un ragazzo competitivo con un carattere forte, ma non ha mai mancato di rispetto: un giocatore quando rispetta i compagni lo vedi dal linguaggio del corpo e lui è sempre stato molto collaborativo. Chi lo prende fa un affare".