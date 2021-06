Le parole di Marko Arnautovic, ex meteora dell'Inter e attualmente in forza allo Shanghai in Cina, dal ritiro dell'Austria a due giorni dall'ottavo di finale degli Europei contro l'Italia: "L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore. Ho giocato nell'Inter, anche se purtroppo non ho avuto molto spazio. Ho potuto imparare molto da gente come Crespo, Ibrahimovic, Adriano e Mourinho. Sono ancora in contatto con Jose. Gli Azzurri? Quello che Bonucci e Chiellini sono riusciti a fare insieme nella loro carriera è pazzesco, ma io non ha paura di loro".