Markoera stato accostato spesso in passato anche alla Juventus. L'attaccante ora però, stando a quanto riferisce SkySport, si trasferirà all'Inter. Si può considerare chiusa per 10 milioni, di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus. Per Arnautovic contratto biennale con un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro.