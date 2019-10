Nell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato che ha vinto contro l'Armenia nella gara di qualificazione al prossimo Europeo, c'era anche Luca Pellegrini, terzino in prestito al Cagliari ma di proprietà della Juventus, che l'ha preso in estate nell'ambito dell'affare che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione di Pellegrini è sufficiente, un 6 perché: "Sbaglia un gol davanti alla porta con un alibi: era di destro...".