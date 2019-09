Ci sono tante storie create sui vecchi fantasmi. E Roberto Mancini, questa sera, ne ha vissuta una in prima persona. Poco gioco, errori grossolani, punizioni troppo severe: eccola, l'Italia d'Armenia.E che nonostante i tre punti si mostra fragile e debole, soprattutto sciatta e clamorosamente sbadata in contropiede. Vero che l'Europeo è difatti a un passo, vero che qualche assenza si è fatta sentire: però la furia del Mancio, nella bolgia rossa del Republican Stadium, è un segnale di come in soli 90 minuti i passi indietro siano stati diversi. Questione di condizione? Non solo: è l'atteggiamento ad aver creato tutta questa fatica. Il nervosismo è figlio di un'insicurezza ingiustificata. Alla fine, decide Pellegrini dopo il vantaggio di Karapetyan e la risposta di Belotti. Chiude l'autorete del portiere Hayrapetyan.