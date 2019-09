Ci sarà sicuramente Leonardo Bonucci a guidare la difesa della Nazionale italiana da capitano questa sera a Yerevan contro l'Armenia, con la fascia al posto dell'infortunato Giorgio Chiellini proprio come in bianconero. Dovrebbe esserci anche Federico Bernardeschi, tra i protagonisti solitamente a disposizione di Maurizio Sarri, nel 4-3-3 scelto da Roberto Mancini per l'occasione, al fianco di Andrea Belotti e Federico Chiesa. Fischio d'inizio alle ore 18, per una partita da gustare in diretta su Rai 1 o in streaming sulla piattaforma Rai Play.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. CT Challandes.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. CT Mancini.