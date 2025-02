Getty Images



Arianna Caruso, com'è andato l'esordio con il Bayern Monaco

Una settimana esatta fa diventava ufficiale il trasferimento dalla Juventus Women al Bayern Monaco. Un fulmine a ciel sereno, l'addio della numero 21 alla sua Juventus ha stupito tutti. Nella giornata di ieri però Arianna ha debuttato con il Bayern Monaco nella sfida di campionato contro l'Hoffenheim vinta per 3-1 dal club di Caruso.che con il Bayern ha scelto la maglia numero 27.La centrocampista è entrata in campo al minuto 91' sul risultato già deciso di tre 3-1, prendendo il posto di Sydney Lohmann. Pochissimi minuti quindi a disposizione ma è questo l'esordio della classe 1999 in Germania.