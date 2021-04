Il progettoha assunto in due giorni i tratti di un caos molto disordinato. Dalla rottura con Uefa, Fifa e Leghe nazionali al dietrofront dei club inglesi, poi di Inter e Atletico Madrid. Infine dello stesso, uno dei fautori della competizione assieme a Florentino Perez.Sky Sport ha fatto un punto della situazione i. Il telefono del numero uno bianconero è bollente, ciò che ha sorpreso è che si sia sfaldato così rapidamente il fronte inglese, a cui hanno fatto seguito Inter e Atletico Madrid. Nonostante la resa , Agnelli resta convinto della bontà del progetto, della necessità di cambiamento delle manifestazioni per aumentare i ricavi attraverso nuove riforme. Adesso andrà ricostruito lo strappo con le istituzioni, anche a livello personale. In primo piano anche il ruolo della Juve nella Lega Serie A. Sky ha poi spiegato come i rumors su eventuali dimissioni di Agnelli siano definite dall’interno come fake news.