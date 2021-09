Mattia Perin farà il suo secondo esordio con la maglia della Juventus domani a ora di pranzo all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Per turnover in vista del Chelsea, infatti, Allegri darà un turno di riposo a Szczesny e lancerà tra i pali colui che già nella sua precedente gestione bianconera aveva fatto da secondo portiere.Poi l'importante avventura nel Genoa prima del rientro a Torino. Quella contro la Samp sarà dunque una sfida al retrogusto di derby per Mattia!