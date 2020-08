Una Champions amara per Cristiano Ronaldo, che avrebbe voluto giocare le Final Eight con l'obiettivo di alzare la coppa nella sua Lisbona. Niente da fare però, la Juve è stata eliminata e CR7 si sta schiarendo le idee in vacanza con la famiglia. Impossibile però rinunciare al calcio: Cristiano infatti si trova proprio a Lisbona, dove stasera si giocherà la semifinale di Champions tra Lione e Bayern Monaco. Come riporta Sky Sport, l'attaccante ha trascorso il pomeriggio sulla terrazza di un hotel della città insieme a Georgina.