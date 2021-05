“Max è tornato, Paratici saluta”. Molto chiara l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il possibile ritorno di Massimiliano Allegri spingerebbe fuori dalla Continassa Fabio Paratici. Uno scenario chiacchierato tempo fa quando la candidatura di Max era forte. Nel frattempo, come montagne russe, è scesa, adesso è risalita dopo la Partita del Cuore in cui il livornese ha incrociato Elkann e Agnelli, con cui ha conservato un legame che va al di là del rapporto lavorativo. Dalla parte opposta Pirlo, inoltre pochi convenevoli con Nedved, ideatore assieme a Paratici del cambio di guardia in favore di Sarri. Adesso quest’ultimo sembra al passo d’addio. LA NUOVA DIRIGENZA - Chi prenderà il suo posto sarà Federico Cherubini, che negli anni è cresciuto ed ha scalato le gerarchie al fianco dell’accoppiata Marotta-Paratici, fino ad ereditarne l’incarico. Assieme a lui, due promozioni: Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Juve Under 23 e Matteo Tognozzi, attuale scouting manager dei giovani. Dopo 11 anni di servizio, l’avventura di Paratici sembra al capolinea, altro pezzo portante del ciclo dei 9 scudetti consecutivi che potrebbe andarsene.