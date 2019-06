L'Argentina esordisce nel peggiore dei modi nella Copa America al via in questi giorni in Brasile. Per l'Albiceleste arriva una pesante sconfitta per 2-0 contro la Colombia, firmata dai gol di Roger Martinez e di Duvan Zapata. Due i bianconeri impegnati nella sfida, con alterne sfortune: Paulo Dybala non viene impiegato e non vede il campo nell'Argentina, mentre Juan Cuadrado è protagonista dei primi 64 minuti nella Colombia, prima che la partita si sblocchi dallo 0-0. Grande delusione per Lionel Messi e compagni, che dovranno rialzarsi già dalla prossima sfida contro il Paraguay.