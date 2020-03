Non è servito a nulla l'esempio di Paulo Dybala. Secondo quanto raccontato da La Voz Interior, quotidiano vicino alla città di Cordoba, nella città del numero dieci bianconero sono state ben 918 persone a interrompere la quarantena che in questi giorni bisognerebbe seguire in tutto il mondo a causa del Coronavirus. Questo è solo il numero delle persone fermate e denunciate dalle autorità locali, che hanno riportato la notizia ai giornalisti. A ognuno è stato imputata l'accusa di aver trasgredito l'isolamento 'sociale, preventivo e obbligatorio' scattato a Cordoba.