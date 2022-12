Quello in corso in questi giorni in Qatar non sembra essere ildi Paulo. Con l'attesa domani dalla sfida dei quarti di finale contro l'Olanda, il CT Lionelha parlato in conferenza stampa anche del mancato utilizzo dell'ex. Ecco il suo commento: "Dybala non è ancora sceso in campo perché non ho avuto la possibilità di farlo giocare. Sta bene. Siamo contenti di lui, per il suo contributo, ma abbiamo 26 giocatori e cerchiamo di mettere quelli che pensiamo siano appropriati a in base allo sviluppo di ogni partita".