Intervenuto in conferenza stampa, il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato anche delle condizioni di Messi dopo la positività al Covid. Ecco quanto riferito dall'allenatore di Dybala e compagni: "È chiaro che lo vorremmo con noi, ma ho parlato con lui e mi ha detto che il Covid lo ha colpito duramente. Ha preso la variante peggiore. L'importante è che Messi si riprenda al meglio. È stato fermo per molto tempo. Per questo motivo abbiamo deciso che per lui la cosa migliore fosse quella di restare a Parigi per riprendere una buona condizione".