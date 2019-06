L’Argentina si gioca tutto contro il Qatar in Copa America. La Seleccion rischia di essere eliminata prematuramente contro ogni previsione. Il Commissario Tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, sa di non poter fallire e si affida ai suoi fuoriclasse, da Leo Messi a Paulo Dybala. L’allenatore non esclude di poter schierare insieme sia la Pulce che la Joya. Queste le sue parole alla vigilia del match: “Con me possono giocare insieme, è possibile che possa accadere. Questo richiede lavoro logicamente, cosa che non possiamo fare molto a causa del tempo limitato. Con lo sforzo e l'impegno di questo tipo di giocatori, è possibile farlo”.