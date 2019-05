L’Argentina continua a lavorare in vista della Copa América. La Selección sarà in campo l’8 giugno per un’ultima amichevole contro il Nicaragua e, dagli allenamenti di Scaloni, inizia a filtrare qualche indizio. Come riporta Tyc Sports, ieri il commissario tecnico ha diviso i giocatori in tre squadre da sette: lo juventino Paulo Dybala era nella formazione con Otamendi, Casco, Paredes, Lo Celso e due giovani dell’Under 17; Lionel Messi invece guidava la squadra con Pezzella, Tagliafico, De Paul e Agüero. La presunta incompatibilità tra la Joya e la Pulga rimane uno dei temi tattici più discussi dell'Albiceleste.