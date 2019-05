Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato l'elenco del 23 convocati per la prossima Coppa America che si disputerà in Brasile in estate. Scelte importanti che, come sempre vedono coinvolta da vicino la nostra Serie A. Tanti sono infatti i giocatori che militano nel nostro campionato che sono stati inseriti nell'elenco finale.



ICARDI A CASA - Ci sono in elenco l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala e l'esterno dell'Udinese Rodrigo De Paul. C'è anche German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina, ma spicca nell'elenco dei convocati la scelta su i due attaccanti dell'Inter. Il compagno di reparto di Lionel Messi, insieme a Dybala e Aguero sarà infatti Lautaro Martinez e non Mauro Icardi escluso illustre delle convocazioni.