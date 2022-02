Intervenuto in conferenza stampa, il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato delle possibili convocazioni per i Mondiali in Qatar, lanciando un messaggio indiretto all'attaccante della Juve Paulo Dybala (che ha giocato solo 20 minuti nelle ultime due partite con la Nazionale). Ecco il pensiero del tecnico: "Solo uno ha una posizione garantita e tutti gli altri lo sanno, il resto della squadra deve pedalare. Diversi ragazzi oggi hanno approfittato della loro occasione, per questo dico sempre che la squadra non deve rilassarsi, nessuno può permettersi di farlo e dare a un altro l'opportunità di scavalcarlo. Dobbiamo continuare a combattere e dare il nostro meglio in campo".