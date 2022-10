Intervenuto ai microfoni di ESPN, l'argentino Cristianha parlato dei suoi connazionali Pauloe Angelin vista del, dopo i problemi fisici accusati rispettivamente con le maglie di. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono un po' triste per Dybala perché penso che non potrà prendere parte alla Coppa del Mondo. Non gli ho parlato ma sono sicuro che deve stare molto male, gli auguro di guarire presto. Parlando con gli altri compagni invece ho capito che Di Maria ci sarà e chesta bene. Quella di Dybala è una dura sconfitta perché si tratta di un giocatore importante. Tutti sanno come funziona il calcio. Lui è una persona positiva che dà qualità al gioco dell'Argentina anche se non sempre è titolare. Ogni volta che ha potuto esserci, ha fatto la differenza".