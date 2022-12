Il CT dell'Argentina,, parla così di Angel Di Maria e non solo.“Ieri è stata giornata di recupero e lo è stata anche per quelli che non hanno giocato molti minuti. Pensiamo solo all’Australia. Da ora ci alleneremo e avremo un quadro molto più chiaro dei giocatori, Angel e altri. Dopo questa valutazioni decideremo la squadra. Bisogna mettere da parte questi presunti i favoritismi teorici e fare la partita. Se il rivale è inferiore, devi dimostrarlo. L’Australia è una buona squadra. L’approccio sarà simile ad alcune scorse partite, con qualche sfumatura. Loro hanno buoni giocatori ma la nostra idea di gioco è quella delle ultime partite. Oltre ad avere buoni giocatori sono una squadra ed è sempre difficile affrontarli perché sanno quello che vogliono".