Se da una parte Adrienha sorpreso tutti in positivo, dall'altra gli attesissimi argentini hanno deluso, compresi gli uomini della. Angele Leandronon hanno vissuto un esordio memorabile al, anzi... O meglio, certamente la partita contro l'la ricorderanno a lungo, ma non per il motivo che speravano. Se il centrocampista ha procurato il rigore poi trasformato da Lionelal 10', per poi uscire di fatto dalla gara, il Fideo non è mai riuscito a trovare il guizzo giusto, quello che avrebbe potuto cambiare il volto del match. Noi abbiamo raccontato la loro partita QUI . Di seguito, invece, ledei giornali italiani in edicola oggi.- "Il grande assente, perché senza Lo Celso e con la mediana in crisi toccava soprattutto a lui creare al largo e accendere l'idea. Invece non lascia traccia".- "Ci prova in ogni modo, ma finisce troppo spesso in fuorigioco. Fisicamente non è quello della finale di Copa America contro il Brasile e nemmeno quello che ha aperto in due la difesa dell'Italia nella Finalissima".- "Ha il merito del rigore procurato e di una bella imbucata per Lautaro fermato dal fuorigioco. Ma non si sente la sua regia e spesso neppure il suo filtro".- "Abile nel conquistare il rigore dell'1-0, è attento e preciso in posizione di "5". Nella ripresa, come moltissimi dei suoi compagni, pare non scendere in campo e rovina quanto di buono fatto vedere nel primo tempo".