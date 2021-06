Paulo Dybala è rimasto fuori dai convocati dell'Argentina per la Copa America al via oggi. Una scelta quasi inevitabile per il c.t. Lionel Scaloni, che stima molto le doti tecniche della Joya ma per convocarlo aveva bisogno di un giocatore con più continuità in stagione rispetto a quella che Dybala (non) ha potuto avere nella Juventus di Pirlo. Cosa farà allora l'attaccante bianconero in questo mese? Ce lo racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola: seguirà un programma di allenamento a Miami, dove si recherà insieme alla sua Oriana, per presentarsi al meglio per il raduno Juve di luglio.