La prima volta in Nazionale non si scorda mai. A maggior ragione se sei un classe 2003 che non ha ancora esordito con i grandi nemmeno nel club. Un 3 novembre speciale per, chiamato dal Ct argentino Scaloni: prima convocazione in assoluto per il giovane della Juventus Under 23, per i due match di qualificazione a Qatar 2022 contro Uruguay e Russia, in programma il 13 e il 17 novembre.Prenderà presumibilmente lo stesso aereo di Paulo Dybala, il capitano e leader tecnico della prima squadra. Ma quando potrà condividere con lui anche qualche minuto in campo? In questa stagione Allegri l'ha convocato una sola volta, con la Juve in emergenza, a Napoli. Soulé è rimasto in panchina. Per il resto, 15 presenze e 3 gol tra Serie C, Youth League e Coppa Italia. Il gruppo lo conosce: Matias si allena spesso con la prima squadra e di lui si dice un gran bene. E se non fosse così, ora non figurerebbe nella stessa lista con un certo Leo Messi...