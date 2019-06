2-0 e semifinali: l'Argentina batte il Venezuela di Rincon e vola alle semifinali di Copa America. E Dybala? Il bianconero è partito dalla panchina, come nelle tre precedenti gare. E Scaloni, stavolta, gli ha concesso una passerella di 5 minuti a risultato già acquisito, con le reti arrivate grazie al tacco di Lautaro Martinez e il tap in dolcissimo di Giovani Lo Celso, del Paris Saint Germain. Altro attestato di scarsa fiducia da parte del selezionatore sudamericano nei confronti della Joya bianconera. Che in un'Argentina che va, seppur a scatti, prova a tenersi aggrappato alla sua qualità.