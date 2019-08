Sì Paulo Dybala, no Gonzalo Higuain. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha diramato la lista dei 27 convocati per le partite amichevoli contro Cile e Messico, previste per il 6 e il 10 settembre, coinvolgendo la Joya ma non il Pipita.



I CONVOCATI - Andrada, Armani, Marchesin, Otamendi, Pezzella, Balerdi, Rojo, Martinez Quarta, Montiel, Figal, Tagliafico, Acuna, Paredes, Rodriguez, Lo Celso, Dominguez, De Paul, Palacios, Zaracho, Pereyra, Ocampos, Lanzini, Correa, Mac Allister, Martinez, Dybala, Gaich.