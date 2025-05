Argentina, i convocati per le qualificazioni ai Mondiali: la scelta su Nico Gonzalez

AFP via Getty Images

Nessuna sosta in questa stagione per molti giocatori, che passeranno dai rispettivi campionati agli impegni con la Nazionale fino poi al Mondiale per Club. Tra le squadre impegnate ad inizio giugno c'è anche lche giocherà il sei contro il Cile e l'11 contro la Colombia nelle gare valide per la qualificazione ai Mondiali 2026.Scaloni ha annunciato la lista dei giocatori convocati per il doppio impegno. Il commissario tecnico dell'albiceleste ha deciso di chiamare. Non certo una sorpresa visto che l'esterno della Juventus è uno dei fedelissimi ed è sempre presente tra i convocati. Una decisione presa nonostante la stagione deludente del giocatore con la maglia bianconera Di seguito la lista dei convocati. Ci sono anche altri giocatori della Serie A come Leandro Paredes della Roma, Castellanos della Lazio e Lautaro Martinez dell'Inter.