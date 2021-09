Il ct dell'Argentina ha criticato le autorità sanitarie brasiliane, intervenute per fermare il match di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022: “Stasera sarebbe dovuta essere una festa per tutti, per godersi i migliori giocatori del mondo. Vorrei che gli argentini capissero che come allenatore devo difendere i miei giocatori. In nessun momento ci è stato comunicato che non potevano giocare la partita. Volevamo giocare la partita e lo volevano anche i calciatori brasiliani".