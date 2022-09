Come racconta Tuttosport, ieri lo stesso Angelha bollato l’ipotesi che la richiesta possa arrivare dai giocatori come una «fake news», intervenendo con un post nel corso del dibattito sui social network. Il problema è stato affrontato nei mesi scorsi dalla Leghe professionistiche europee che hanno scelto una linea comune sull’argomento, stabilendo di non andare oltre la finestra di otto giorni per il rilascio. Le Federazioni avevano tentato ovviamente di strappare qualche giorno in più. Ma la risposta era stata irremovibile.