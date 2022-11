Due partite, zero minuti giocati. Per il momento non è il Mondiale di Paulo. Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha spiegato così la sua assenza dai campi: "Se sta fuori, è una decisione solo tecnica. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori. Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto questo non accada nelle prossime partite del Mondiale".